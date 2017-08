Q.U.B.E. 2: Das narrative Rätselspiel wird Anfang 2018 erscheinen - 4Players.de

Toxic Games hat bestätigt, dass Q.U.B.E. 2 Anfang 2018 für PC (Windows 10 Store, Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Der Nachfolger des Puzzlespiels Q.U.B.E. soll das lineare Rätseldesign des Vorgängers aufbrechen. Man soll die Rätsel in unterschiedlicher Reihenfolge angehen können - und mit neuen Fähigkeiten bzw. außerirdischen Technologien, die man in den Levels finden kann (zum Beispiel: Platzierung von QUBE-Modulen), soll es mehrere Möglichkeiten geben, die Rätsel zu lösen."Q.U.B.E. 2 ist für Toxic Games ein riesiger Schritt nach vorn. Wir haben in diesem zweiten Anlauf versucht, alles was schon bei Q.U.B.E.: Director's Cut gut war zu nutzen und darauf weiterzubauen", sagt Dan Da Rocha, Geschäftsführer von Toxic Games. "Außerdem wollen wir eine atemberaubende audiovisuelle Erfahrung, ein komplexes neues Gameplay und eine fesselnde Geschichte bieten. Q.U.B.E. 2 soll ein komplettes Paket sein, ein auf einer Geschichte gründendes Rätselspiel mit hohem Produktionswert und dem ganzen Einfallsreichtum, das ein nur unabhängiges Studio bieten kann.""In Q.U.B.E. 2 schlüpfen die Spieler in die Rolle von Amelia Cross, eine britische Archäologin, die auf einem außerirdischen Planeten aufwacht. Mit Hilfe einer weiteren Überlebenden, Emma, wird sie mit den Rätseln des Q.U.B.E., einer bewussten monolithischen Struktur im Herzen des Spiels, konfrontiert. Amelia wird dieser außerirdischen Struktur gegenübertreten müssen, um einen Weg nach Hause finden zu können."Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer