Q.U.B.E. 2: Rätselspiel aus der Ich-Perspektive wird für Switch umgesetzt - 4Players.de

Das Rätselspiel Q.U.B.E. 2 von Toxic Games wird am 21. Februar 2019 auch für Nintendo Switch erscheinen. Es wird in digitaler Form im eShop für 25,99 Euro erhältlich sein. Darüber hinaus wird eine auf 4.000 Exemplare limitierte Box-Version bei Super Rare Games für 34,13 Euro angeboten.Der geheimnisvolle Ego-Puzzler ist vor fast einem Jahr auf PC, PS4 und Xbox One erschienen. Unseren Test findet ihr hier : Egosicht muss nicht immer zwangsläufig in schneller Action oder Survival-Horror münden. Portal hat gezeigt, dass auch Rätsel aus der Ich-Perspektive sehr reizvoll sein können. Gleiches versuchten Titel wie The Turing Test, Talos Principle, Chroma Gun, The Witness oder Q.U.B.E. zu beweisen. Letzteres geht jetzt in eine neue Runde.Letztes aktuelles Video: DLC Trailer Lost Orbit