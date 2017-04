Aquanox Deep Descent: Geschlossener Multiplayer-Betatest; Spielszenen-Video aus den Mehrspieler-Gefechten - 4Players.de

Heute beginnt das erste Closed-Multiplayer-Beta-Event von Aquanox Deep Descent . Die ersten Kickstarter-Backer tauchen bereits seit einiger Zeit durch die virtuellen Weltmeere und nun laden THQ Nordic (Publisher) und Digital Arrow (Entwickler) weitere Spieler ein, sich in die Unterwasser-Gefechte zu stürzen. Das besagte Betatest-Event dauert drei Tage - vom 28. April um 18:00 Uhr bis zum 01. Mai um 18:00 Uhr.Bis zu acht Spieler pro Karte kämpfen im Deathmatch oder Team-Deathmatch gegeneinander. Zwei Kampfgebiete sowie nahezu alle Waffen stehen zur Verfügung. 'Ziel dieses Events ist es, Feedback der Spieler zum "Look & Feel" des Spiels zu sammeln und wertvolle Daten fürs Balancing der einzelnen Schiffs- und Waffentypen zu ermitteln. Dieses Multiplayer-Event ist das erste einer Reihe, zu jedem Event werden neue Spieler eingeladen und wer einmal einen Key ergattert, kann bei jedem Event erneut teilnehmen', schreibt der Publisher.Im folgenden Spielszenen-Video sind einige Multiplayer-Gefechte zu sehen. Kommentiert wird das Geschehen von Norbert Varga (Lead Designer). Aquanox Deep Descent soll im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.