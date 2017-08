Aquanox: Deep Descent: Verspäteter gamescom-Trailer aufgetaucht - 4Players.de

THQ Nordic und Digital Arrow haben den gamescom-Trailer zu Aquanox: Deep Descent nachgereicht. Der Trailer beginnt mit düsteren Aufnahmen aus der kalten, postapokalyptischen Unterwasserwelt Aqua, bevor dann Gefechte unter der Wasseroberfläche entbrennen. Am Ende wird noch ein gigantisches Unterwasserwesen angedeutet."In der nahen Zukunft ist die Oberfläche der Erde unbewohnbar geworden. Die verbliebenen Menschen leben in ehemaligen Bergbau- und Forschungsstationen weit unter der Meeresoberfläche. Sie wachsen in dieser einzigen bekannten Welt auf - einem losen Netzwerk aus Unterwassersiedlungen, das zerrüttet ist vom Kampf diverser Fraktionen um die Ressourcen und die allgemeine Vorherrschaft. Übernimm die Kontrolle über ein Team von bestens ausgebildeten Kampfschiff-Piloten und tauche in eine packende Story in der dunklen Welt von Aquanox ein. Schicke deine Gegner mit gut gezielten Torpedos, Mörsern, Minen und anderen Waffen in ihr nasses Grab am Meeresboden. Erforsche die tiefsten Ecken der Ozeane - geheimnisvoll, voller Gefahren und unerforscht", schreibt der Publisher.In dem Shooter wird man sein U-Boot ausführlich anpassen und modifizieren können. Auch ein 4-Spieler-Koop-Modus mit Schnelleinstieg und vier Piloten (mit eigener Story) sind geplant. Spieler-gegen-Spieler-Gefechte (Deathmatch und Team-Deathmatch-Dogfight) sind ebenfalls möglich. Aquanox: Deep Descent erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein Releasetermin wurde nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer