Pit People: Kooperatives Taktik-Rollenspiel der Castle-Crashers-Macher: Vorabzugang für PC und Xbox One gestartet - 4Players.de

Einzelspieler-Storymodus

2-Spieler-Co-op-Storymodus (lokal und online)

Bis zu 4 Spieler im PvP (online)

Tägliche Turniere

Für Behemoth typischer Grafikstil und Humor

The Behemoth (Castle Crashers und BattleBlock Theater) hat Pit People als Early-Access-Titel bei Steam und als " Game Preview " für Xbox One veröffentlicht. Die Entwickler beschreiben das kooperativ spielbare Taktik-Rollenspiel folgendermaßen: "In unserem schnellen, rundenbasierten Co-op-Abenteuer erfüllst du Aufgaben, erkundest die Umgebung, findest tolle Beute, passt deine Kämpfer an, rekrutierst seltsame Spezies und kämpfst in Turnieren. Zahlreiche auf tragische Weise einzigartige Helden erwarten dich auf deinem Weg durch ein apokalyptisches Wunderland! Während du bei jedem Schritt von einem geheimnisvollen und machthungrigen Erzähler (Will Stamper aus BattleBlock Theater) begleitet wirst, muss du deine Truppen sammeln und deinen Grips schärfen, wenn du in einer feindlichen Welt voller düsterer Elektrobots, tödlicher Vampire und zuckersüßer Cupcake-Wesen überleben willst!"Highlights des Spiels (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer