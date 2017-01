DiRT 4: Geht im Juni mit Buggies, Trucks, Rally, Rallycross und einem Streckeneditor auf PC, PS4 und Xbox One an den Start - 4Players.de

Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC) Screenshot - DiRT 4 (PC)

Codemasters und Koch Media haben DiRT 4 für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das Rally-Rennspiel wird bereits am 9. Juni 2017 (USA: 6. Juni 2017) an den Start gehen. Die Entwickler wollen den Realismus von DiRT Rally mit der Zugänglichkeit und den Wettstreiten aus DiRT 2 und DiRT 3 kombinieren. Mehr als 50 Off-Road-Fahrzeuge sind dabei, darunter Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 und Audi Sport quattro S1 E2. Die Rennen dürfen an fünf Schauplätzen ausgetragen werden: Australien, Spanien, Michigan, Schweden und Wales,Die größte Neuerung ist "Your Stage" - ein Rennstrecken-Editor, mit dem die Spieler eine "nahezu unendliche Anzahl" eigener Rennstrecken mit einem Knopfdruck erstellen können. Nach Auswahl der Örtlichkeit und der Eingabe der gewünschten Strecken-Parameter übernimmt "Your Stage" den Erstellungsprozess der Rennstrecke. Die Strecke kann dann direkt befahren, mit Freunden geteilt und für Zeitrennen verwendet werden. "Your Stage ermöglicht erfahrenen Rennspielern längere, aufwendigere und technisch herausfordernde Strecken zu erstellen, während Anfänger wesentlich einfachere und speziell auf ihren Fähigkeiten basierende Strecken anfertigen können", schreibt der Hersteller.In dem Karrieremodus wird man sich einen eigenen Fahrer sowie ein eigenes Team erstellen. Man wird in allen Disziplinen antreten können und darf sich auch um die Sponsorensuche kümmern. Neben Tuning-Einstellungen je nach Streckenbedingungen und Wetterkonditionen sollen auch Fahrzeug-Schäden (inkl. Abnutzung) mit einem verbesserten Schadensmodell "realitätskonform" abgebildet werden. Schäden können behoben werden, indem Ingenieure und Mechaniker für den Servicebereich des Teams angestellt werden, jedoch haben diese zwischen den Rennen nur einen begrenzten Zeitraum für anfallende Reparaturen zur Verfügung.DiRT 4 ist zugleich das offizielle Spiel der FIA World Rallycross Meisterschaft - mit Rennen in Montalegre, Lohéac Bretagne, Hell, Holjes & Lydden Hill in einer Vielzahl unterschiedlicher Serien. Darüber hinaus werden bei "Landrush" Kurzstrecken (Dirt Track Racing) in Pro Buggies, Pro-2 Trucks, Pro-4 Trucks und Crosskart-Fahrzeugen in Kalifornien, Nevada und Mexiko sowie bei "Joyride" Zeitrennen, Schrottrennen, Free-Play Areale und Herausforderungen geboten. In der "DiRT Academy" (DirtFish Rally School) soll man Grundlagen und fortgeschrittene Tricks lernen können.Ansonsten gibt es noch Wettbewerbe (tägliche, wochen- und monatelange Herausforderungen) gegen befreundete Spieler auf der ganzen Welt und die "nächste Racenet-Generation" mit Live-Ladder, Ligen und Turnieren, Cross-Plattform-Bestenlisten und verbessertem CREST-Telemetrie-System."Das weltweit renommierte Team von Codemasters überzeugt die Off-Road-Welt erneut mit seiner Kompetenz und Erfahrung in der Produktion von authentischen und spannenden Rennspielen im Premium-Qualität. Mit DiRT 4 kombiniert das Team vom Codemasters die Level von Spannung und Realismus des letzten Titels aus der DiRT-Serie, DiRT Rally, mit furchtlosem Nervenkitzel, Zugänglichkeit und adrenalinstrotzenden Wettstreiten, wie sie zuletzt in (...) DiRT 2 und DiRT 3 erlebt werden konnten. Mit dem Fokus auf klassischer Rally, die auch weiterhin auf den bewährten Fundamenten der Colin McRae Rally-Games aufsetzt, erweitert um die herausfordernden Wettbewerbe der offiziellen FIA World Rallycross Meisterschaft, gespickt mit verrückten Kämpfen monströser Racing Trucks und Buggies und zusätzlich abgerundet durch den ungeheuerlichen Spaß frei wählbarer Racing Events in Joyride, müssen sich Spieler in DiRT 4 einem unglaublichen, sportlichen Ereignis und unzähligen packenden Herausforderungen in den Weiten Australiens, Spaniens und Kaliforniens stellen."