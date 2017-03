DiRT 4: Eigene Rennstrecken generieren: "Your Stage" im Video; Day-One-Edition und Special Edition vorgestellt - 4Players.de

In DiRT 4 wird es mit "Your Stage" ein System zur Erzeugung von eigenen Rennstrecken geben. Dazu muss man im Spiel eine von fünf möglichen Örtlichkeiten (Australien, Spanien, Michigan, Schweden & Wales), die gewünschte Tageszeit und die Wetterkonditionen auswählen. Zusätzlich stellt der Spieler die Länge und die Komplexität der Strecke über Schieberegler ein, bevor der Kurs generiert wird. Sollte man mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, können alternative Strecken erzeugt werden. Anschließend kann die Strecke direkt befahren und geteilt werden.Paul Coleman (Chief Game Designer) sagt: "An Your Stage arbeiten wir bereits seit der Veröffentlichung von DiRT 3 in 2011. Das System erlaubt den Spielern die Erzeugung einer schier endlosen Anzahl von Strecken in den Rally-Örtlichkeiten von DiRT 4. Es ist eine Offenbarung, wenn Spieler, wann immer sie wollen, in den Genuss kommen, eine völlig neue Strecke befahren zu können. Für den Spieler ist es extrem einfach, eine eigene Strecke zu erzeugen, doch hinter den Kulissen arbeitet eine hochkomplexe Abfolge von Regeln und Algorithmen, die diese Strecken zusammenstellen. Your Stage erzeugt so eine riesige Vielfalt an außergewöhnlichen Strecken, die wir selber niemals entwickelt hätten und sie lassen sich ganz großartig befahren." Petter Solberg (FIA World Rallycross Champion) und Kris Meeke (Rally-Fahrer) waren beide in die Entwicklung von DiRT 4 involviert und sprechen im Video über "Your Stage".Letztes aktuelles Video: Introducing Your StageDiRT 4 erscheint am 9. Juni 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Day-One-Edition enthält neben einem exklusiven Hyundai R5 Rally-Fahrzeug auch Zugang zu einem Hyundai-Ingame-Event (9. bis 11. Juni 2017) und ein Unterstützer-Abzeichen. Bei teilnehmenden Einzelhändlern wird eine Special-Edition erhältlich sein, die neben den Day-One-Inhalten ein zusätzliches Team-Booster-Paket (Ingenieur, Teamangebot und Ausrüstung) beinhaltet.