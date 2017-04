DiRT 4: Details zum lizenzierten Soundtrack und ein Offroad-Clip - 4Players.de

Codemasters und Koch Media haben einen weiteren Trailer zu DiRT 4 veröffentlicht. Der Clip wird musikalisch untermalt von Grace Potter mit 'Instigators', einem Songs aus dem Ingame-Soundtrack, der im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit Globe, Teil von Universal Music UK, entstanden ist. Die Vereinbarung mit Globe umfasst die Implementierung von mehr als 40 lizenzierten Musikstücken. Darunter befinden sich unter anderem Songs von Künstlern wie The Amazons, Sigma, Freak und Pretty Vicious neben Stücken von The Chemical Brothers, Disclosure, Queens Of The Stone Age und Bastille. Das Rennspiel wird am 9. Juni 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Be Fearless