Seasons After Fall: Tierisches 2D-Abenteuer erscheint auch für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Wie Publisher Focus Home Interactive und Entwickler Swing Swing Submarine mitteilen , soll Seasons After Fall Anfang 2017 auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auf dem PC ist das tierische 2D-Abenteuer mit manipulierbaren Jahreszeiten bereits seit dem 2. September 2016 erhältlich. Im Test urteilte Alice: "Ich bin auf Seasons After Fall zunächst wegen des tollen Artdesigns aufmerksam geworden. Auch die atmosphärische Erkundung eines alten Waldes, den man jederzeit in eine andere Jahreszeit versetzen kann, ist eine spannende Idee. Schade jedoch, dass die Geschichte langweilig bleibt und man ab einem bestimmten Punkt immer wieder durch die gleichen Level-Abschnitte geschleust wird."Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten