Yakuza Zero: Chikai no Basho: Kazuma Kiryu im Trailer - 4Players.de

Screenshot - Yakuza Zero: Chikai no Basho (PS4) Screenshot - Yakuza Zero: Chikai no Basho (PS4) Screenshot - Yakuza Zero: Chikai no Basho (PS4)

Als Mörder gesucht und völlig auf sich allein gestellt: Kazuma Kiryu muss sich nicht nur gegen schlimme Vorwürfe wehren, sondern auch den Kampf mit der Yakuza aufnehmen - der mächtigsten Verbrecherorganisation Japans. Der neue Trailer zu Yakuza 0 ermöglicht einen Blick in die Vergangenheit von Kazuma Kiryu - wie kam er an den Titel 'Dragon of Dojima' und wann hat er die Kontrolle über die Straßen Tokios erlangt? Ab Anfang 2017 wird man exklusiv auf PlayStation 4 als Kazuma Kiryu die kriminelle Karriereleiter erklimmen können. In Europa wird das Spiel als digitaler Download veröffentlicht und verfügt über japanische Sprachausgabe und englische Untertitel.Letztes aktuelles Video: Kazuma Kiryu