Yakuza Zero: Chikai no Basho: Video: Produzent spricht über die Yakuza-Geschichte, die Figuren und die Spielwelt - 4Players.de

Scott Strichart, Produzent der Lokalisierung von Yakuza 0 bei Sega, spricht im folgenden Video über die Yakuza-Spiele und darüber, was die Spieler generell in dem Prequel erwarten dürfen. Er erklärt die Yakuza-Geschichte und gibt Auskunft über die Welt und die Figuren. Dabei wird auch verraten, welche Rolle Kazuma Kiryu und Goro Majima in Yakuza 0 spielen. Das Spiel erscheint Anfang 2017 exklusiv für PlayStation 4 und verfügt über die japanische Sprachausgabe mit englischen Untertiteln.Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes Localization Producer Scott Strichart