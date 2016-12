Yakuza 0: Kiryu und Majima zeigen ihre Kampftechniken im Trailer - 4Players.de

Jede Spielfigur in Yakuza 0 verfügt über individuelle Kampfstile - von Majimas 'Brecher'-Stil inkl. Breakdance-Moves bis hin zu Kiryus 'Biest'-Stil, bei dem Objekte aus der Umgebung zum Kampfeinsatz kommen. Gegen ausreichend Yen können Fähigkeiten und Kampfstile verbessert bzw. erweitert werden. Einen kurzen Blick auf die Kampftechniken erlaubt der folgende Trailer. Yakuza 0 wird im Januar 2017 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Trouble in Tokyo"Yakuza 0 erzählt die Geschichte von Kazuma Kiryu, dem Aufsteigenden Drachen von Dojima, und Goro Majima, bevor dieser als Verrückter Hund von Shimano bekannt wird. Sie beide kämpfen, gaunern, flirten und tanzen sich ihren Weg durch die schäbige Schattenseite Japans. In einem ruhigen, aber ebenso elektrisierenden Kamurocho, Tokyo im Dezember 1988 folgt die Geschichte Kiryus seinem erfolgreichen Aufstieg in die Reihen der kriminellen Dojima Yakuza Familie, bis er eines Tages für eine erfolglose Schuldeneintreibung verantwortlich gemacht wird. Kiryu muss seine ganze Gerissenheit und seine Fäuste benutzen, um seine Ehre wieder herzustellen und die Reputation seines Vaters, Shintaro Kazama, zu beschützen. Unterdessen betreibt Goro Majima einen populären Cabaret-Club in Osaka, jedoch ist ihm an nichts mehr gelegen, als sich erneut dem Yakuza Clan anschließen zu können, der ihn vor langer Zeit verstoßen hat. Noch immer hat er eine Serie schier unmöglicher Aufgaben für seine einstigen Bosse zu lösen, doch bedeuten diese Aufgaben für Majima vielleicht eine Reise ohne Wiederkehr?"