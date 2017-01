Deathtrap: Mischung aus Tower Defense und Action-Rollenspiel für Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

NeocoreGames hat World of Van Helsing: Deathtrap für Xbox One veröffentlicht . Die (kooperativ spielbare) Mischung aus Tower Defense und Action-Rollenspiel kostet 19,99 Euro. Das Spiel ist außerdem ein Teil von Games with Gold im Januar 2017. Spieler mit einer Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft können es bis zum 31. Januar 2017 kostenlos auf Xbox One runterladen. Unseren Test der PC-Version findet ihr hier "Lass dich hinter den Schleier der gotisch angehauchten Welt der Van-Helsing-Spiele führen, mitten rein in die zeitlosen Tiefen dieser verzerrten Parallelwelt. Du findest dort eine Kette von Festungen im Nebel, die einst errichtet wurden, um die Gräuel der Leere einzudämmen. Jetzt kehren diese Monster zurück, um zu erobern und zu morden: Nur du kannst sie aufhalten, sonst brechen sie in die gewöhnliche Welt Borgovia ein. Wähle deinen Helden und verteidige die Stillen Festungen: Verwende, errichte und verbessere uralte Fallen und magische Apparaturen."Letztes aktuelles Video: Xbox-One-Trailer