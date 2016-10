Pokémon Tekken: Scherox alias Hassam schließt sich der Kämpferriege an - 4Players.de

Nächste Woche werde die Spielhallenversion von Pokémon Tekken alias Pokkén Tournament frischen Zuwachs erhalten, wie Polygon berichtet . So soll ab dem 20. Oktober 2016 Käfer-/Stahl-Pokémon Scherox (in Japan: Hassam) die Kämpferriege auf insgesamt 18 Spiel- und 30 Unterstützungs-Charaktere anwachsen lassen. Nach Darkrai sei dies schon das zweite exklusive Pokémon für die Arcade-Fassung des Beat'em-Ups. Ob auch die im März veröffentlichte Wii-U-Adaption (zum Test ) irgendwann in den Genuss der zusätzlichen Kämpfer kommen wird, ist nicht bekannt. Hier Bandai Namcos japanische Videovorstellung von Hassam alias Scherox:Letztes aktuelles Video: Video-Test