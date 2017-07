Thanks! Yep, looking into Switch porting! — James Silva (@Jamezila) 20. Juli 2017

James Silva von Ska Studios deutete via Twitter an, dass sie sich gerade ernsthaft Gedanken über eine Switch-Fassung von Salt and Sanctuary machen würden. Spruchreif sei noch nichts, aber sie würden gerade überprüfen, ob es machbar sei oder nicht. Salt and Sanctuary ist derzeit auf PC, PlayStation 4 und PS Vita verfügbar. Zum Test : Die Ska Studios (The Dishwasher: Vampire Smile, Charlie Murder) haben sich das große Abenteuer von From Software (Dark Souls) sehr genau angeschaut und es mit teilweise verblüffenden Déjà-vus in einen 2D-Plattformer übertragen.Letztes aktuelles Video: Landfall-Trailer