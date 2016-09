amiibo: Bayonetta wird Model - 4Players.de

Das in Bayonetta 2 verwendete Modell der Umbra-Hexe wird als Amiibo-Figur erscheinen, wie der Regisseur des Spiels, Yusuke Hashimoto, im Blog des Entwicklers Platinum Games bekannt gibt. Details könne er allerdings noch keine zeigen, da die Modellmacher noch damit beschäftigt seien, die genauen Abmessungen z.B. der Augen und der Brille auf die Figur zu übertragen. Ein aus extremem Winkel aufgenommener Schnappschuss zeigt lediglich einen Teil von Bayonettas Gesicht und ihres Oberkörpers.Hashimoto meldet sich anlässlich des zweijährigen Jahrestags der Veröffentlichung seines Spiels zu Wort und verlinkt dabei auch einen ebenfalls heute online gestellten Beitrag , der einige Geheimnisse des Spiels verrät: Über die Eingabe eines Codes erhält man an verschiedenen Türen etwa besondere Gegenstände, falls man zusätzlich entsprechend viele Halos als Gegenleistung bereithält. Der Artikel führt zudem erwähnenswerte Techniken des Kampfsystems auf.Der Regisseur erwähnt weiterhin, dass Balder ursprünglich ein spielbarer Charakter hätte sein sollen, der im Gegensatz zu Bayonetta Dämonen bekämpft. Auf diese Art hätte man die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erlebt.Bayonetta 2 erschien exklusiv auf Wii U und führte die Qualitäten des Vorgängers auf gelungene Weise fort. In unserem Test tanzte die Hexe mit 88 Prozent durch ihr zweites Abenteuer.Letztes aktuelles Video: Mini Mario Friends amiibo Challenge