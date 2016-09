Firewatch: Campo Santo wird Film zum Spiel und weitere Projekte produzieren, die eine Brücke zwischen Film und Spiel schlagen sollen - 4Players.de

Entwicklerstudio Campo Santo hat sich mit der Produktionsfirma Good Universe (Snowpiercer) zusammengetan, um Inhalte zu erstellen, die eine Brücke zwischen Videospielen und Filmen schlagen sollen, wie The Hollywood Reporter berichtet. Das erste Projekt werde eine Verfilmung des Abenteuers Firewatch sein. Einzelheiten geben die Beteiligten nicht bekannt.Sean Vanaman, der Campo Santo mit ins Leben gerufen hatte, freut sich lediglich über die einheitliche kreative Vision beider Unternehmen, während einer der Gründer von Good Universe die Sympatien der Beteiligten zueinander hervorhebt.Firewatch erzählt über starke Dialoge eine sehr persönliche Geschichte vor dem Hintergrund eines Dramas in der amerikanischen Wildnis und schnitt in unserem Test mit 90% ab.Letztes aktuelles Video: Video-Test