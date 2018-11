Parkitect: Freizeitpark-Aufbauspiel hat den Early Access verlassen; Einzelspieler-Kampagne ist dabei - 4Players.de

Die Aufbau-/Wirtschaftssimulation Parkitect hat den Early Access auf PC, Mac und Linux verlassen. Die Version 1.0 umfasst eine Einzelspieler-Kampagne mit 26 vorgefertigten Szenarios (verbunden durch eine Weltkarte), ein Tutorial, Achievements, zeitbasierte Herausforderungen und diverse andere Verbesserungen sowie Ergänzungen ( zum Change-Log ). Das Spiel kostet 24,99 Euro ist bei Steam GOG.com und Humble erhältlich.Das kleine Entwicklerteam schätzt, im Dezember und Januar mit Hotfixes und Promo-Aktionen beschäftigt zu sein, möchte danach aber weiter Patches und Updates liefern.Wie bei RollerCoaster Tycoon World und Planet Coaster baut, betreibt und verwaltet man in Parkitect einen Freizeitpark. Es können Fahrgeschäfte platziert, Achterbahnen eigenhändig gestaltet und die Gäste ausführlich beobachtet bzw. analysiert werden, um ihre Bedürfnisse zu decken. Auch Kulissen und Co. lassen sich errichten."Komplettiere deine Parks mit deinen eigenen Achterbahnen! Gestalte sie selbst oder wähle aus einer Sammlung aufregender Designs. Drehungen, Loopings, Beschleunigungen - mit über 70 der weltweit beliebtesten Arten von Fahrgeschäften kannst du deine Gäste immer wieder aufs Neue überraschen. Bauen ist nur die halbe Herausforderung! Du musst auch die Finanzen und die Zufriedenenheit deiner Gäste im Auge behalten um erfolgreich zu bleiben, und zum ersten Mal in einem Freizeitpark-Spiel haben die Teile des Parks die sich 'hinter den Kulissen' befinden auch eine Bedeutung! Befördere Waren zu den verschiedensten Läden ohne dabei deine Gäste zu stören, und verstecke die Mitarbeiterbereiche vor neugierigen Blicken hinter Kulissen, um das perfekte magische Erlebnis zu erschaffen."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer