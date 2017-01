Samsung Gear VR: Durchbricht die Grenze von fünf Millionen verkauften Einheiten - 4Players.de

Verkaufszahlen werden im VR-Bereich aufgrund der etwas abgeflauten Begeisterung nicht gerade häufig veröffentlicht. Samsungs Electronics-America-Präsident Tim Baxter hatte vor der Eröffnung der heute startenden Consumer Electronics Show (CES, via Venturebeat.com ) allerdings eine Erfolgsmeldung parat: Üppige fünf Millionen Stück der VR-Headset-Aufsatzes Gear VR seien bereits an die Kunden verkauft worden. Dazu zählen allerdings auch jene Exemplare, welche kostenlos an Vorbesteller von passenden Samsung-Smartphones ausgeliefert wurden. Das Handy wird vorne in das Gehäuse gesteckt und dient dann als Bildschirm und Recheneinheit. Baxter verkündete außerdem, dass die Nutzer zusammengerechnet bereits zehn Millionen Stunden lang 360-Grad-Videos geschaut hätten.Letztes aktuelles Video: Spiele zum Verkaufsstart