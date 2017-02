Samsung Gear VR: Revision mit Bewegungscontroller angekündigt - 4Players.de

"Various Motion Input for a Better VR Experience – The Touchpad provides quicker selection and interaction in VR apps, enabling various forms of motion, including the ability to point, drag and drop, tilt, shoot, among other actions, while the Trigger allows for enhanced gaming experiences.

The Touchpad provides quicker selection and interaction in VR apps, enabling various forms of motion, including the ability to point, drag and drop, tilt, shoot, among other actions, while the Trigger allows for enhanced gaming experiences. Minimized Movement for Long-time Use – The Home, Volume and Back keys located on the Controller give users everything they need in easy reach so that they can keep their focus on immersive content.

The Home, Volume and Back keys located on the Controller give users everything they need in easy reach so that they can keep their focus on immersive content. A Secure Grip for Comfortable Play – Even during the most active movements, the Controller’s wrist strap offers a secure grip for comfortable and secure play."

Samsung hat seinem erfolgreichen VR-System Gear VR eine leicht veränderte Gehäuse-Revision verpasst und verkauft sie im Bundle mit einem neuen Bewegungscontroller. Die Technik des von Headsets bleibt laut Gamespot.com sehr ähnlich: Nach wie vor platziert man sein Smartphone in der Front des Geräts, wo es als Bildschirm und Rechner für die laufenden Android-Spiele dient. Entwickelt wurde die Technik seinerzeit in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Oculus, welches das mobile VR-System nach wie vor offiziell unterstützt.Laut Gamespot hat sich abgesehen vom optischen Redesign nichts am Headset verändert (42mm-Linsen, Sichtfeld: 101 Grad), es soll allerdings mit dem neuen Bewegungscontroller im Bundle verkauft werden. Er erinnert an einen verkleinerten Vive-Controller und bietet neben einem Touchpad und Knöpfen auf der Vorderseite auch einen rückseitigen Trigger. Noch ist der Preis der neuen Revision nicht bekannt, sie unterstützt die Samsung-Smartphones Galaxy S7, S7 Edge, Note5, S6 Edge+, S6 sowie S6 Edge. Hier einige Infos aus der Pressemitteilung über den Controller, der die Menünavigation erleichtern soll und Aktionen wie "Zielen, Drag-and-Drop, Drehen, Schießen" ermöglicht:(...)

For an expansive viewing experience, the Gear VR with Controller offers 42mm lenses with 101-degree FOV (Field of View) and advanced distortion correction technology to minimize motion sickness. The Samsung Gear VR with Controller will support both micro USB and USB Type-C port with a converter in-box. Additionally, the Gear VR will have a strap on the headset to hold the Controller when it is not in use."











Letztes aktuelles Video: Spiele zum Verkaufsstart