Naughty Dog: Jason Rubin: Ohne Sony hätte es Spiele wie Uncharted oder The Last of Us wohl nie gegeben - 4Players.de

Studiomitbegründer Jason Rubin ist der Ansicht, dass es Spiele wie Uncharted oder The Last of Us ohne Sony wohl nie gegeben hätte. In einem Interview mit IGN bezeichnet er den Verkauf des Studios im Jahr 2001 als die richtige Entscheidung, auch wenn er und Andy Gavin sich damals, als sie mit Crash Bandicoot Riesenerfolge gefeiert hatten, die Köpfe darüber zermartet hätten. Die Beziehung zu Sony sei aber bereits so eng und überragend gewesen, dass dieser Schritt für Naughty Dog als Studio absolut Sinn gemacht habe. Als unabhängiger Entwickler wäre man nicht dort, wo man heute steht, so Rubin, der dem Studio drei Jahre nach dem Verkauf allerdings den Rücken kehrte und heute bei Oculus tätig ist.