Battle Brothers: Rundenbasiertes Fantasy-Taktik-Rollenspiel mit Permadeath verlässt noch im März die Early-Access-Phase - 4Players.de

Nach knapp zweijähriger Test- und Entwicklungsphase als Early-Access-Titel erscheint Battle Brothers am 24. März 2017 in der finalen Version auf Steam . Das rundenbasierte Strategie-Rollenspiel mit Permadeath vom Hamburger Eentwickler Overhype Studios soll durch vielschichtiges Management und viele Variationsmöglichkeiten beim Aufbau einer schlagkräftigen Truppe überzeugen. Die Nutzerreviews bei Steam fallen "Sehr Positiv" aus (94 Prozent der Nutzertests sind "positiv").Battle Brothers entführt den Spieler in eine offene, mittelalterlich geprägte Fantasywelt (Low-Fantasy-Welt ohne Elfen und Zwerge), in der man eine Truppe von bis zu zwanzig Söldnern mit individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten befehligt. Mit dieser Truppe erkundet man eine dynamisch erstellte Welt, übernimmt Aufträge, sucht Schätze und kämpft. Dabei entwickeln sich die einzelnen Gruppenmitglieder individuell weiter, gewinnen Erfahrungspunkte sowie neue Fähigkeiten und erhalten Ausrüstungsgegenstände. In den Schlachten gilt es, die Stärken der einzelnen Söldner sowie die Beschaffenheit des Terrains taktisch zum eigenen Vorteil zu nutzen, um die Gegner zu besiegen."Mit 'Battle Brothers' haben wir ein Spiel erschaffen, das wir in erster Linie selbst gerne spielen. Damit wollten wir an vergangene Zeiten anschließen, als Spieleentwickler nicht Umsatz-getriebene Geschäftsleute, sondern vor allem passionierte Spieler waren", erklärt Jan Taaks, Geschäftsführer und Mitgründer von Overhype Studios die Motivation hinter Battle Brothers. "Unser Ziel ist es, Kreativität, Komplexität und Originalität mit innovativem Gameplay und hohem Wiederspielwert zu verbinden." Als Inspirationsquellen werden X-COM, Jagged Alliance, Warhammer: Shadow of the Horned Rat und Mount & Blade genannt.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer