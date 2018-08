Battle Brothers: DLC-Erweiterung Beasts & Exploration angekündigt - 4Players.de

A variety of challenging new beasts populating different parts of the wilds. Each with unique mechanics and loot.

A bigger world to explore, full of unique hidden locations throughout that offer new possibilities and rewards to the daring adventurer.

Trophies from slain beasts that can be crafted into charms, potions and other items to customize the look of your hardened mercenaries and benefit them in combat.

New contracts that have you engage in profitable beast hunting, exploration and more.

New weapons, tools, shields, and armor to equip your men with.

New paint items that can be used to paint shields and helmets in the colors of your company.

Lots of new events.

New music tracks.

Die Hamburger Overhype Studios haben eine kostenpflichtige DLC-Erweiterung für Battle Brothers angekündigt. Das Add-on wird den Titel " Beasts & Exploration " tragen und der Fantasy-Rundentaktik (zum Test ) u. a. zusätzliche Biest-Gegner hinzufügen, die für mehr Abwechslung sorgen und die Erkundung der Spielwelt interessanter gestalten sollen. Folgende neue Features werden von den Entwickler in den Mittelpukt gerückt:Darüber hinaus werden noch viele kleinere Ergänzungen sowie ein kostenloses Update des Hauptspiels mit einer Reihe von Verbesserungen, Balance-Anpassungen und kleinen Inhaltserweiterungen versprochen. Bis zur Veröffentlichung müsse man sich aber noch ein paar Monate gedulden, so die parallel noch an einem neuen Spiel arbeitenden Entwickler.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer