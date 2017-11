R8 Games hat Version 1.2.0 sowie ein schnelles Update auf Version 1.2.1 für seinen Arcade-Racer Formula Fusion veröffentlicht und geht in einer kurzen Nachricht u.a. auf Steam auf die Zukunft des von WipEout inspirierten Rennspiels ein. So heißt es, dass die Entwickler an neuen Kursen, Fliegern und auch Waffen arbeiten, die sie allerdings so lange unter Verschluss halten, bis sie veröffentlicht werden können.Das Studio sei zudem noch immer auf der Suche nach einem Investoren bzw. Publisher, um eine Umsetzung des Titels für nicht näher genannte Konsolen zu finanzieren. Irgendwann im kommenden Jahr könne eine solche Umsetzung womöglich erscheinen.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer