OlliOlli2: Welcome to Olliwood: Switch-Bundle mit Vorgänger angekündigt - 4Players.de

Roll7 und Devolver Digital haben mit OlliOlli: Switch Stance ein Bundle aus OlliOlli und dessen Nachfolger OlliOlli2: Welcome to Olliwood angekündigt, das am 14. Februar für die Konsole von Nintendo erscheinen soll.Nach Angaben bei Eurogamer.net beinhaltet jedes der beiden Skateboard-Spiele 50 Level, 250 Herausforderungen, den Daily Grind sowie den enorm fordernden RAD-Modus, der sich freischalten lässt. Der Spieler kann auf mehr als 120 Tricks zurückgreifen, um eine imposante Vorstellung auf dem Skateboard zu geben. Darüber hinaus beinhaltet OlliOlli2 mit Combo Rush einen lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier virtuelle Skater.Der Preis für das Bundle dürfte bei knapp 15 Euro liegen.Letztes aktuelles Video: Epic Combo Edition Launch-Trailer