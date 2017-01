Constructor HD: Remake erscheint bald für Konsolen und PC; Switch-Umsetzung angekündigt - 4Players.de

System 3 wird seinen Klassiker Constructor nicht nur mit etwas Verspätung am 28. Februar für PC (Steam), PS4 und Xbox One veröffentlichen. Heute wurde - passend zur umfangreicheren Vorstellung der Switch - auch eine Umsetzung für die neue Nintendo-Konsole angekündigt, um das 20-jährige Jubiläum des ursprünglichen Constructor zu feiern. Das Spiel wird zum Start der Switch am 3. März erhältlich sein.Im Zentrum steht der Aufbau des eigenen Bau-Imperiums, wobei man nicht nur Gebäude errichten, sondern auch Sabotage betreiben oder anderweitig für Chaos auf den Baustellen sorgen kann. Darüber hinaus dürfen bis zu vier "Konstrukteure" in Mehrspieler-Herausforderungen gegeneinander antreten.