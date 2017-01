Constructor HD: Urversion einen Tag kostenlos auf GOG erhältlich - 4Players.de

Aktualisierung vom 31. Januar 2017, 15:25 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 31. Januar 2017 , 12:17 Uhr:

Die ursprüngliche Pressemitteilung sprach noch davon, dass der kostenlose Download auf Gog.com an ein "Gefällt mir" auf der offiziellen Facebook-Seite von Constructor HD gebunden sei. Nachdem der Download um 15.00 Uhr freigegeben wurde, können wir nun bestätigen, dass (zumindest derzeit) keine Social-Media-Verpflichtung eingegangen werden muss - der Download benötigt nur ein gültiges Konto bei GOG Am 28. April 2017 will System 3 die HD-Neuauflage von Constructor für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Eine Nintendo-Switch-Fassung wurde ebenfalls angekündigt. Darüber hinaus hat man sich zum 20-jährigen Jubiläum der millionenfach verkauften Städtebausimulation mit GOG zusammengetan, um das Originalspiel einen Tag lang als kostenlosen Download anzubieten. Die Gratis-Aktion findet heute, am 31. Januar statt und ist an ein Liken der Facebook-Seite von Constructor HD gebunden."In Vorbereitung auf die nächste Generation von Constructor wollten wir uns bei allen treuen Fans bedanken sowie neuen Spielern zeigen, was sie verpasst haben. Mit GOG.com haben wir den perfekten Partner gefunden, der weiß, wie er klassischen Spielen wieder zu Aufmerksamkeit verhilft. Wir können die Geschenk-Aktion gar nicht erwarten, damit eine neue Spieler-Generation Constructor erleben kann", so Mark Cale, CEO von System 3.