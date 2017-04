Constructor HD: "Die Unerwünschten" im Video: Hippies und Gangster - 4Players.de

Hippies: Sie feiern Straßenpartys, besetzen Häuser oder halten Demonstrationen vor den Gebäuden der Konkurrenz ab.

Killer-Clowns: Überaus gefährliche Individuen, die überall Schaden anrichten.

Der Geist: Er jagt Mietern einen solchen Schreck ein, dass sie die Koffer packen.

Mr Fixit: Der Handwerker, den keiner will, da er jeden Job verpfuscht.

Der Psycho: Abstand halten. Er ist absolut verrückt!

Gangster: Diese harten Burschen lassen sogar Tony Soprano blass aussehen.

Der Dieb: Der Typ stiehlt wirklich alles, was nicht niet- und nagelfest ist.

Der Hitman: Der beste Profikiller, den man sich wünschen kann, wenn jemand zum Schweigen gebracht oder etwas bis auf die Grundfeste abgebrannt werden muss.

In Constructor HD gibt es mehrere Charaktere, die man losschicken kann, uum rivalisierende Baufirmen zu terrorisieren. Diese Störenfriede werden "die Unerwünschten" genannt. Zu diesen Plagegeistern gehören u. a. Gangster und Straßenpartys feierende Hippies. Der verbrecherische Kampf um Mieter und Bauplätze erscheint "in Kürze" auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Switch-Version wird später im Sommer folgen. Unsere Vorschau findet ihr hier Überblick über die Unerwünschten (laut Hersteller):