Viking Squad: Kooperativer Arcade-Prügler erscheint nächste Woche für PC und PS4 - 4Players.de

In der kommenden Woche wird der Arcade-Prügler Viking Squad für PC (4. Oktober) und PlayStation 4 (5. Oktober in Europa) erscheinen. Das eigentlich für 2015 geplante Beat'em-up kann kooperativ mit bis zu drei Personen gespielt werden (lokal und online). Jeder Spieler übernimmt dabei einen von vier unterschiedlichen Wikingern. Die Charaktere können aufgewertet und mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen zur Verbesserung ihrer Effektivität im Kampf ausgestattet werden.Caley Charchuk von Slick Entertainment erklärt im PlayStation.Blog , dass sie ein Spiel im Geiste der Beat'em-ups aus den 90er-Jahren und einigen modernen Elementen entwickeln wollten: "Griffige Steuerung, 60 FPS, einen herausfordernden Schwierigkeitsgrad und einen lustigen Haufen an Charakteren, die von unserem Jesse 'Jouste' Turner gezeichnet wurden. Wir wollten Schwierigkeitsgrad und Kameradschaft, die bei damaligen Games vorhanden waren, mit der Präzision und Spannung aktueller Spiele kombinieren. Eine der am häufigsten gestellten Fragen war: Wieso maximal drei Spieler? Es passt einfach so gut in unser Designkonzept. Zuerst einmal beschränkt es die Anzahl an billigen Toden, da das Chaos auf dem Bildschirm überschaubar bleibt. Bei drei Spielern kann sich jeder leicht auf ein Ziel konzentrieren, ohne sich vor Attacken der anderen Feinde fürchten zu müssen. Zudem reduziert es den Netzverkehr, den unser Spiel erfordert, was zu einer besseren Online-Erfahrung führt."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer