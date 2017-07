Black The Fall: Dystopischer Puzzle-Plattformer auf PC, PS4 und Xbox One gestartet - 4Players.de

Square Enix Collective (Publisher) hat Black The Fall von Sand Sailor für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht (Preis: 14,99 Euro). Der Debüt-Titel des Studios aus Rumänien ist ein düsterer Puzzle-Plattformer. In einer kommunistische Dystopie muss man eine Reihe von Rätseln lösen, um dem totalitären Regime zu entkommen. Protagonist "Black" versucht dem System zu entkommen und schleicht durch zahlreiche Levels - überall lauern Kameras, Fallen, Aufseher und Selbstschussanlagen. List, Ablenkung und das richtige Timing sind die Schlüssel zur Überlistung des Systems."Black The Fall war eines der ersten Spiele, die damals in 2014 auf der Feedback-Plattform zu finden waren, und auch eine der ersten Kickstarter-Kampagnen, die wir unterstützten", erklärt Phil Elliott, Director of Community & Indie Development bei Square Enix Collective. "Wir freuen uns also sehr, auch bei der Veröffentlichung des Spiels mit dem Team von Sand Sailor Studio zusammenzuarbeiten. Sowohl das Spiel als auch das Team dahinter haben es weit gebracht und wir freuen uns darauf zu sehen, wie Spieler das von ihnen geschaffene Erlebnis genießen werden."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer