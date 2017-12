Black the Fall: Dystopisches Puzzle-Jump'n'Run erscheint auch für Switch

Löse Rätsel in der erdrückenden Atmosphäre einer dystopischen Diktatur

Nutze die Kraft eines gestohlenen Designators, um Mensch und Maschine zu manipulieren

Freunde dich mit einem einsamen, verlassenen Roboter an und gewinne ihn als loyalen Gefährten

Versuche, den kommunistischen Staat zu stürzen, inspiriert von Ereignissen der realen Welt

Das düstere Rätsel-Jump'n'Run Black the Fall wird Anfang Januar 2018 auch für Nintendo Switch erscheinen, wie Sand Sailor Studio und Square Enix Collective bekannt geben . In den USA, Kanada und Mexiko soll der Startschuss sogar schon am 14. Dezember 2017 erfolgen Der seit Juli für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältliche Titel wird von den Machern folgerndermaßen beschrieben: "Nach Jahrzehnten mühevoller Arbeit plant ein betagter Maschinist seine Flucht aus dem erdrückenden Griff der kommunistischen Regierung. Er kämpft sich durch versteckte Passagen, Schatten und Trauer. Einfallsreichtum, Reflexe und Täuschung sind seine Instrumente. Unterwegs freundet er sich mit einer unwahrscheinlichen Kreatur an, einem kleinen, zurückgelassenen Roboter. Können sie gemeinsam dieser trostlosen und tödlichen Welt entkommen?"Als Schlüsselelemente werden genannt:Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Nintendo-Switch-Trailer