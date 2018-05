The Flame in the Flood: Wird derzeit kostenlos bei Humble Bundle angeboten - 4Players.de

Bei Humble Bundle wird The Flame in the Flood von The Molasses Flood und Curve Digital derzeit kostenlos für PC und Mac angeboten (Standard-Preis: 14,99 Euro). Das Angebot gilt bis Samstag um 19 Uhr oder bis alle verfügbaren Codes verteilt wurden. Der Keycode muss bei Steam eingelöst werden ( zum Humble-Store ).Zu unserem Test: Was macht man, wenn man keine Lust mehr auf Triple-A-Produktion hat? Sein eigenes Spiel! Genau so ist The Flame in the Flood entstanden, das ehemalige Entwickler von Bungie, Harmonix und Irrational Games jetzt für PC und Xbox One veröffentlicht haben. Kann das Survival-Abenteuer mit seiner Floßfahrt frische Akzente setzen? Mehr dazu im Test Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer