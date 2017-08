Children of Morta: 11 bit studios übernehmen Publisher-Rolle; familiärer Trailer veröffentlicht - 4Players.de

Die Macher von This War of Mine , 11 bit studios, haben offenbar Gefallen am Action-Spiel Children of Morta gefunden: in einer Pressemitteilung erklären sie, dass man die Publisher-Rolle zum bereits 2014 angekündigten "Hack-and-slash Roguelike" von Entwickler Dead Mage übernommen hat. Der Titel für PC, PS4 und Xbox One erscheint in der ersten Hälfte des kommenden Jahres.Auch ein frischer Trailer wurde zu diesem Anlass veröffentlicht, er stellt den Zusammenhalt der Familie Bergson in den Mittelpunkt. Sie bewachte den Mount Morta bereits seit Generationen, neuerdings hat er sich allerdings in ein monsterverseuchtes Gefahrengebiet verwandelt. Natürlich geht die Familie dem Geheimnis auf den Grund und liefert sich Kämpfe mit den dunklen Kreaturen. Crafting und Rogue-like-Elemente sollen in der sich stetig wandelnden Welt eine wichtige Rolle spielen. Gamescom-Besucher können den Titel in der Indie Arena (Halle 10.1, Stand A020) anspielen."An emotional roguelike with gorgeous pixel-art, Children of Morta combines a powerful narrative of familial ties with intense hack-and-slash gameplay in an ever-changing world. Choose the best character for your playstyle, craft new items for your adventure, and fight to restore peace to the land."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer