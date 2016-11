Impact Winter: Jacob Solomon muss 30 Tage in einer Wintereinöde überleben - 4Players.de

Screenshot - Impact Winter (PC) Screenshot - Impact Winter (PC) Screenshot - Impact Winter (PC) Screenshot - Impact Winter (PC) Screenshot - Impact Winter (PC) Screenshot - Impact Winter (PC)

Bandai Namco Entertainment übernimmt den globalen Vertrieb von Impact Winter . Das von Mojo Bones entwickelte postapokalyptische Survival-Adventure spielt in einer Wintereinöde und soll im Frühjahr 2017 für PC erscheinen. "In einer feindlich gesinnten Welt zu überleben, ist gewiss nicht einfach. Es gibt jedoch eine gute Nachricht: Rettung naht in 30 Tagen - sofern du dann noch am Leben bist ...", heißt es in der Ankündigung. In dem Spiel übernimmt man die Kontrolle über Jacob Solomon ( Twitter-Account ). Er und sein Team aus vier Überlebenden müssen versuchen, noch weitere 30 Tage unversehrt in der bitterkalten Wintereinöde auszuharren. Mit der Unterstützung von Ako-Light, einem kleinen Robotergefährten, begeben sich die Spieler auf eine Exkursion durch die feindlich gesinnte Welt."Als uns Mojo Bones von Impact Winter erzählte, war uns schon nach kurzer Zeit klar, dass dieses unkonventionelle Survival-Game mit unverwechselbarem künstlerischen Gehalt ein einzigartiges Abenteuer für die Spieler darstellen würde. Wir freuen uns wirklich sehr, so eng mit Mojo Bones an diesem Projekt zusammenarbeiten zu dürfen. Dieser Titel wird unserSpielesortiment auf völlig neue Weise bereichern", sagte Hervé Hoerdt, VP für Marketing und Digitales bei Bandai Namco Entertainment Europe."Unsere Teams hier bei Mojo Bones platzen angesichts der Zusammenarbeit mit Bandai Namco Entertainment für den Release von Impact Winter fast vor Stolz", sagte Stuart Ryall, Mitbegründer und Designer bei Mojo Bones Ltd. "Als leidenschaftliche Spieler gründeten wir Mojo Bones im Jahre 2011 mit der Absicht, unsere neu erlangten kreativen Freiheiten zu ergründen und einzigartige Ideen und Konzepte zu erschaffen. Impact Winter ist der bisher mit Abstand anspruchsvollste Abschnitt unserer Reise, der sich unserer liebsten Games, Filme, Songs und Bücher bedient und, inspiriert von diesen, in seiner Gesamtheit ein noch nie dagewesenes Survival-Adventure für 2017 hervorbringen soll."Letztes aktuelles Video: Winter Has Come