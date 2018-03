Impact Winter: Konsolen-Versionen erscheinen Anfang April - 4Players.de

Das Survival-Abenteuer Impact Winter ist ab dem 5. April 2018 auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Den Termin haben Publisher Bandai Namco Entertainment Europe undEntwickler Mojo Bones bekanntgegeben. Im Spiel übernimmt man die Rolle von Jacob und bekommt die Aufgabe, das eigene Überleben und das von vier weiteren Personen zu sichern, bis endlich Hilfe eintrifft. Also begibt man sich bei eisigen Temperaturen auf Nahrungssuche, repariert technische Geräte, besorgt Feuerholz und muss mit cleverem Team-Management versuchen, alle durchzubringen."Ein riesiges Dankeschön – Danke an alle, die Mojo Bones und Impact Winter bisher unterstützt haben", äußerte sich Mark Norman, Mitbegründer und Art Director bei Mojo Bones. "Seit dem Release der PC-Version haben wir euer Feedback wirklich sehr genossen, und versucht, das Spielerlebnis immer weiter zu verbessern. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir nach so viel Blut, Schnee und Tränen endlich die Veröffentlichung von Impact Winter am 5. April auf PlayStation 4 und Xbox One ankündigen können!"Auf die PC erschien Impact Winter bereits im Frühjahr 2017.Letztes aktuelles Video: Help Is Coming