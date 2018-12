Gaming-Aid e.V: Erstes Stipendium vergeben - 4Players.de

Auf dem Bild - von links nach rechts: Karsten Lehmann; Public Affairs Manager bei Ubisoft Blue Byte und Verantwortlicher der Campus-Initiative; Andrej Maibaum; HR Director Ubisoft Blue Byte; Wolfgang Walk; Beirat des Gaming-Aid e.V. und Koordinator des Projekts; Svenja Bhatty; Vorstandsvorsitzende Gaming-Aid e.V.; Alba Pläp-Golfe; Stipendiatin; Sabrina Auer; Ubisoft Blue Byte Public Affairs Associate; Dr. André Czauderna; Program Manager des Cologne Game Lab; David Meuter; Studio Communications Manager Ubisoft Blue Byte - kniend vorne rechts; Nadine Krüger; Ubisoft Blue Byte; Manager Talent Development & Studio Vibe

Die karitative Non-Profit-Organisation Gaming-Aid e.V. hat erstmals ein Gaming-Aid Stipendium (GAST) vergeben und einer Studentin somit das Studium am Cologne Game Lab der TH Köln ermöglicht. Dabei konnte Ubisoft Blue Byte als Partner gewonnen werden. Die sogenannte Campus Initiative des Publishers unterstützt die Ausbildung der Studentin im Rahmen des Stipendiums finanziell."Die Studentin Alba Pläp-Golfe hat ihr Studium der Digital Games mit dem Schwerpunkt Game Arts zum Wintersemester 2018/19 aufgenommen. Ubisoft Blue Byte begleitet sie während ihrer Ausbildung - so hat sie die Möglichkeit, dort ihr Praktikum durchzuführen oder an Workshops teilzunehmen.""Dies ist das erste Mal, dass wir mit unserem neuen GAST-Stipendium helfen können - und mit Alba haben wir tatsächlich auch eine sehr überzeugende Stipendiatin gewonnen, der wir gerne helfen, ihren Traum zu verwirklichen", freut sich Wolfgang Walk, Beirat des Gaming-Aid e.V. und Koordinator des Projekts. "Umso toller ist es natürlich für uns, gleich einen so hochkarätigen Partner wie Ubisoft Blue Byte mit an Bord zu haben. Wir hoffen natürlich auch in Zukunft gemeinsam mit der deutschen Gamesbranche bedürftige Talente zu fördern.""Mit unserer Campus-Initiative wollen wir junge Talente fördern und Games-nahe Studiengänge an Universitäten und Hochschulen unterstützen", sagt Karsten Lehmann, Public Affairs Manager bei Ubisoft Blue Byte und Verantwortlicher der Campus-Initiative. "Das Gaming-Aid Stipendium liegt uns sehr am Herzen und wir freuen uns, die Stipendiatin auf ihrem Weg in die Branche begleiten zu können.""Wir freuen uns natürlich sehr, dass der Gaming-Aid e.V. ein Stipendium ganz speziell für Games-Studierende ins Leben gerufen hat und gleich in der ersten Runde eine Studentin des Cologne Game Labs fördert. Besonders toll finden wir, dass Gaming-Aid und Ubisoft Blue Byte die Studentin nicht nur finanziell unterstützen, sondern ihr auch von Anfang an Einblicke in die Branche und Mentoring von Professionals anbieten", so Dr. André Czauderna, Program Manager des Cologne Game Lab."Das GAST wurde 2017 von Gaming-Aid gemeinsam mit Mitgliedern der Branche konzipiert. Eine zehnköpfige Stipendiums-Kommission entscheidet im Auswahlverfahren, welche Bewerber sich für die Förderung qualifizieren. Im Rahmen des Stipendiums fördert Gaming-Aid e.V. seit dem Wintersemester 2018/19 bedürftige und talentierte Studierende des Fachbereichs Game Design sowie verwandter, Game-bezogener Studiengänge. Die Höhe des jeweiligen Stipendiums passt sich flexibel an den Finanzbedarf des Studierenden an. Die Bewerbungsfrist für ein Studium ab dem Wintersemester 2019/20 beginnt am 1. Januar 2019 und endet am 31. März des Jahres."