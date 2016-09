Final Fantasy 14 Online: Heavensward: Patch 3.4: Bilder zeigen Nebenaufträge und Dungeons - 4Players.de

Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Heavensward (PC)

Square Enix hat neues Bildmaterial zu dem Update 3.4 "Soul Surrender" für Final Fantasy 14 veröffentlicht. Auf den Screenshots sind diesmal Nebenaufträge und Dungeons zu sehen. "So werden 'Hildibrands Fälle' weitergeführt, in der die Spieler einer betrügerischen Rittergarde auf die Schliche kommen müssen. Auch im 'Sankt Endalim-Theologikum' gilt es einen neuen Fall zu lösen. Gemeinsam mit Kriminologe Briardien gilt es die verschwundene Studentin Ulaa ausfindig zu machen. Ein vollkommen neuer Dungeon erwartet Abenteurer in 'Xelphatol', wo eine geplante Primae-Beschwörung von den Kriegern des Lichts verhindert werden möchte. Erfahrene Abenteurer können sich der Herausforderung in 'Große Gubal-Bibliothek (schwer)' stellen. Die härtere Variante des Dungeons bedarf einiger Erfahrung, um ein bestimmtes Buch im obersten Stock in der Abteilung für seltene Schriften zu finden." Das Update wird am 27. September 2016 erscheinen. Weitere Details zu dem Patch 3.4 findet ihr hier