Final Fantasy 14 Online: Heavensward: The Far Edge of Fate: Weitere Infos und Bilder zum kommenden Update - 4Players.de

Am 17. Januar 2017 wird mit The Far Edge of Fate (Patch 3.5) Teil eins des zweiteiligen Story-Finales für Final Fantasy 14 Online: Heavensward erscheinen. Zur Einstimmung hat Square Enix aktuelle Spielaufnahmen aus dem bevorstehenden Update veröffentlicht:Zudem hat man weitere Details zu den geplanten Inhalten bekanntgegeben Die Luftfahrt erlebt eine Hochblüte und das Abalathische Wolkenmeer eine wahre Invasion von Erforschern und Entdeckern. So entdeckte man kürzlich eine von dichten Wolken verborgene Inselgruppe: das Diadem. Ein bildhafter Name, denn mit seinem riesigen Windkristallmassiv im Zentrum wirkt es tatsächlich wie ein Ring aus schwebenden Edelsteinen, die das Kronjuwel in ihrer Mitte umrahmen.Doch durch das Auftauchen alter Relikte kippte plötzlich die Äther-Balance, worauf die mächtigen Monster der Gegend empfindlich reagieren. Das Haus Haillenarte verspricht für die Erkundung der Gefahrengebiete großzügige Belohnungen für tapfere Spieler.Die Reaktivierung des beschädigten Veredelungssystems ermöglicht endlich die letzte Veredlung der Anima-Waffen. Spieler müssen eine synthetische Seele erschaffen, um damit die Anima-Waffe mit Leben zu erfüllen.Die Duelle werden ausgebaut, um noch spannendere Einzelkämpfe zu ermöglichen. Bei der Anmeldung eines Duells können die Gegenstandsstufen der Kontrahenten aneinander angeglichen werden. Außerdem werden zum Kampfbeginn alle Reaktivierungs-Timer zurückgesetzt, sodass sofort alle Kommandos einsatzbereit sind. Die Resistenzen werden ebenfalls zurückgesetzt.Eine neue Funktion ermöglicht die Teilnahme an der Cartenauer Front unabhängig davon, welcher Staatlichen Gesellschaft Spieler angehören.Für Handwerker und Sammler gibt es neue, spezielle Aufträge, mit denen man das Vertrauen von Zhloe Aliapoh gewinnen kann, die ihre Freunde mit großzügigen Geschenken belohnt.Am 20. Juni steht mit Stormblood die nächste große Erweiterung für das Online-Rollenspiel an.Letztes aktuelles Video: Patch 35 - The Far Edge of Fate