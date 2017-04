Final Fantasy 14 Online: Heavensward: Gratis-Login-Aktion zum Ende der PS3-Unterstützung - 4Players.de

Die Unterstützung der PlayStation-3-Version von Final Fantasy 14 Online wird mit dem Beginn des Frühen Zugriffs zu die nächste Erweiterung Stormblood am 16. Juni 2017 eingestellt, wie Square Enix mitteilt . Um sich bei allen PS3-Spielern des abobasierten Online-Rollenspiels zu bedanken, wird es vom 1. Mai 2017 bis zum Ende des Plattform-Supports eine letzte Gratis-Login-Aktion für PS3-Spieler geben, in der sie Eorzeas noch einmal kostenlos besuchen können. Zudem habe man die Möglichkeit, seinen Account gratis auf die PlayStation 4 hochzustufen ( Details ).Letztes aktuelles Video: Patch 35 - The Far Edge of Fate