2Dark: Horror-Adventure des "Alone in the Dark"-Schöpfers im Video - 4Players.de

Die Entwickler von Gloomywood, darunter Frédérick Raynal, der das Genre des Survival-Horror mit Alone in the Dark begründete, zeigen im Story-Trailer Eindrücke ihres Stealth-Horror-Adventures 2Dark . Die Geschichte dreht sich um den Kriminalisten Mr. Smith, der Kinder aus der Gewalt von Serienmördern befreien muss. Aus der Vogelperspektive begleitete man ihn durch acht Schauplätze, an denen die Dunkelheit eine besondere Rolle spielt. Denn sowohl Gegner als auch Kinder und Objekte machen Geräusche, die in komplett schwarzen Arealen durch Klangwellen dargestellt werden. 2Dark soll noch dieses Jahr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer