2Dark: Spielszenen-Video: So befreit Mr. Smith Kinder aus der Gewalt von Serienmördern - 4Players.de

In 2Dark schleicht der nur als Mr. Smith bekannte Detektiv durch die mit Fallen gespickten Quartiere mehrerer Serienmörder, die dort gemeinsam mit ihren Handlangern Kinder gefangen halten - wie das aussieht, zeigen die folgenden Spielszenen.2Dark ist das aktuelle Projekt des Vaters von Alone in the Dark, Frédérick Raynal, das am 17. März auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird.Letztes aktuelles Video: Spielszenen