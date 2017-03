2Dark: Frédérick Raynal beschreibt, wie er dem Horror eine neue Facette abgewinnen will - 4Players.de

Nach Alone in the Dark wollte Frédérick Raynal schon lange ein neues Horrospiel entwickeln. In 2Dark soll es dabei nicht nur darum gehen die eigenen Haut zu retten, sondern vor allem Andere in Sicherheit zu bringen. Im folgenden Entwickler-Video beschreiben Raynal und Autor Thierry Platon wie aus der Idee ein Spiel wurde.Erscheinen wird 2Dark am 17. März sowohl für Windows- und Mac-PCs als auch auf PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Vom Konzept zum Spiel