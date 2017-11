Das Adventure Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today ist seit gestern für Nintendo Switch erhältlich, wie Entwickler Fictiorama Studios und der Publisher der Umsetzung, BadLand Games bekannt gemacht haben. Der Titel ist für knapp 15 Euro im eShop zum Download erhältlich.Dead Synchronicity ist ein düsterer Blick in menschliche Abgründe: "Wer ein Faible für erbarmungslos finstere Spiele hat, bekommt [...] ein befriedigendes Adventure in einem ungewöhnlich surrealen Endzeit-Szenario", schrieb Jan in unserem Test des PC-Originals Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer