Fractured Space: Neuer Spielmodus und komplette deutsche Lokalisierung - 4Players.de

Die Weltraumgefechte in Fractured Space wurden in den vergangenen Tagen nicht nur um einen neuen Spielmodus erweitert (der nachfolgende Trailer stimmt darauf ein), sondern sind inzwischen auch komplett auf Deutsch spielbar, wie Edge Case Games mitgeteilt hat. Geschäftsführer James Brooksby kommentiert die Lokalisierung mit den folgenden Worten:"Wir sind wirklich sehr glücklich, unsere erste Übersetzung zu veröffentlichen und Deutsch war die naheliegende Wahl – wir haben bereits viele aktive deutsche Spieler, die uns in den letzten Jahren geholfen haben, das Spiel zu verbessern."Kämpfen in Fractured Space normalerweise zwei Teams zu je fünf Schiffen gegeneinander (Scharmützel gegen vom Spiel gesteuerte Teams sind ebenfalls möglich), fliegen in Letztes Gefecht lediglich drei Schiffe los, um sich gegen immer stärkere Wellen an Gegnern zu wehren.Als grundlegend kostenlos spielbarer Free-to-play-Titel ist Fractured Space seit 2014 auf Steam erhältlich und wurde 2016 offiziell veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Last Stand - deutscher Trailer