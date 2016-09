Gears of War 4: Helden und Monster unterlegt von Metallica im Launch-Trailer - 4Players.de

Obwohl der Shooter Gears of War 4 erst am 11. Oktober 2016 erscheint, veröffentlichte Microsoft bereits heute folgenden Launch-Trailer. Unterlegt von Metallicas "Nothing Else Matter" rüsten die Helden ihre Waffen. Außerdem gibt es Eindrücke von einigen Monstern auf die man treffen wird.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer