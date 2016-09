Gears of War 4: Helden und Monster unterlegt von Metallica im Trailer - 4Players.de

Yujiro Takahashi hat geschrieben:

hydro-skunk_420 hat geschrieben: @Yujiro

Du machst dir viel zu viel Mühe für die paar Vögel. :wink:

Die wissen das alles. Aber trollen macht eben Spaß.

Tipp: Nicht drauf anspringen nervt sie mehr als dagegenzuhalten.

@Gruber

Ich habe ebenfalls kein einziges davon gespielt.^^

Und dennoch wäre ich mit einer PS3 niemals glücklich geworden. Die X360 und deren LineUp fand ich insgesamt äußerst zufriedenstellend.

Auch die alte Xbox hatte ebenfalls paar coole Titel.

Bei der One hapert es allerdings ein wenig, so viel muss ich zugeben. Die Thirds retten es derzeit.

Ich weiß, ich habe nicht umsonst die Definition eines Sony Ponys zitiert. Dieses Argument Xbox hätte nur Shooter und Rennspiele ist ein ziemlich dummes Argument, erst recht wenn man sich die Verkaufszahlen der Spiele so ansieht was auf der Playstation beliebt ist. PS1,PS2 und PS3 das am besten Verkaufte Exklusiv Spiel der 3 PS Generationen ist...ratet mal... ein Rennspiel. Bei der PS3 sind in den Top 10 gleich 6 Shooter und der einzige Exklusiv ist .....ein Rennspiel. Bei der PS4 dominieren natürlich auch die Shooter:lol: :lol: :lol: :lol:Auch sehr interssant finde ich das derjenige der am lautesten 0815 Shooter schreit ist einer mit einem Nickname und Avatar von einem Spiel was viel mehr ein Film als Spiel ist und was vom Gameplay auch nichts weiter als ein 0815 Shooter mit Stealth Elementen ist. Too Sweeeet :lol: :lol: :lol: