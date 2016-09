Gears of War 4: Koop-Modus auch am PC mit Splitscreen möglich - 4Players.de

Nicht nur die Konsolenfassung für Xbox One, sondern auch die PC-Version von Gears of War 4 wird sich kooperativ am geteilten Bildschirm spielen lassen. Das haben Entwickler The Coalition und Microsoft im Rahmen eines Preview-Events gegenüber PC Gamer bestätigt. Das ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil bei der Gears of War: Ultimate Edition genau diese Funktion auf dem PC fehlte.Technical Director Mike Rayner liefert trotzdem eine Begründung, warum das lokale Spielen am geteilte Bildschirm (Splitscreen) am PC so selten angeboten wird: "Vom Standpunkt der Entwicklung betrachtet ist es ziemlich schwierig zu unterstützen. Wir müssen uns mit verschiedenen Eingabegeräten befassen, wir müssen uns mit dem Fokus befassen, wir müssen uns mit der Platzierung von Bildschirmanzeigen befassen." Der zusätzliche Arbeitsaufwand, zu dem auch die Berücksichtigung aller erdenklichen Bildschirmauflösungen und Formate am PC zählen dürfte, ist also der Grund sein, weshalb selbst große Spiele auf Koop am geteilten Bildschirm beim PC verzichten. "Entwickler müssen viel Mühen investieren, um es richtig hinzubekommen", fährt Rayner fort. "Das ist nicht etwas, was man einfach ranheftet."Neben der Splitscreen-Option darf man am PC auch eine weitere Funktion verwenden, die zunehmend vom Aussterben bedroht ist: Abseits von Online-Partien wird es dank LAN-Unterstützung auch möglich sein, in einem lokalen Netzwerk miteinander zu spielen. Durch Xbox Anywhere (inkl. CrossPlay) besteht außerdem die Möglichkeit, neben PC-Kameraden auch gemeinsam mit Konsolen-Besitzern loszuziehen.Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer