Gears of War 4: Video: Die ersten 20 Minuten aus dem Prolog der Story-Kampagne - 4Players.de

Spoiler-Alarm! Rod Fergusson und Matt Searcy von The Coalition (Entwickler) spielen im folgenden Spielszenen-Video den Prolog von Gears of War 4 , in dem auf vergangene Ereignisse bzw. Schlüsselszenen aus der Gears-of-War-Reihe eingegangen wird. Die ersten 20 Minuten des kommenden Actionspiels sind zu sehen. Der Prolog wird ebenfalls als Tutorial fungieren und neue Charaktere einführen. Gears of War 4 soll am 11. Oktober 2016 für PC (Windows 10) und Xbox One erscheinen. Käufer der "Ultimate Edition" dürfen bereits am 7. Oktober loslegen.Letztes aktuelles Video: Prologue Playthrough