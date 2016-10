Gears of War 4: Actionspiel ist zu groß für die Blu-Ray-Disc; großer Day-One-Patch liefert einige Daten nach - 4Players.de

To clarify - if digital, no day one patch since all 54.6 gigs are downloaded. If physical disk then there will be 11 gig download. — Rod Fergusson (@GearsViking) 30. September 2016

Auch für Gears of War 4 wird es einen ziemlich großen "Day-One-Patch" geben, der pünktlich zum Verkaufsstart bereitstehen wird. Der besagte Patch ist ungefähr 11 GB groß, muss aber nur runtergeladen werden, wenn man sich für eine physische Box-Version entschieden hat. Die ungefähr 54,6 GB große digitale Downloadversion umfasst sowohl das Hauptspiel als auch den entsprechenden Patch. Rod Fergusson (Studio Head) erklärt weiter, dass dieser "Day-One-Patch" kein normaler Patch sei, denn die Disc des Spiels könnte nur 46 GB Daten umfassen. Das Actionspiel sei aber 54 GB groß und daher müssten einige Daten digital nachgeliefert werden. Ob demnach eine Internetverbindung für Gears of War 4 zwingend erforderlich sein wird, ist nicht bekannt, denn konkreter wurde Fergusson nicht.Rod Fergusson und Matt Searcy von The Coalition (Entwickler) präsentierten erst kürzlich ein Spielszenen-Video aus dem Prolog der Story-Kampagne, in dem auf vergangene Ereignisse bzw. Schlüsselszenen aus der Gears-of-War-Reihe eingegangen wird. Die ersten 20 Minuten des kommenden Actionspiels sind zu sehen. Der Prolog wird als Tutorial fungieren und neue Charaktere einführen. Gears of War 4 soll am 11. Oktober 2016 für PC (Windows 10) und Xbox One erscheinen. Käufer der "Ultimate Edition" dürfen bereits am 7. Oktober loslegen.Letztes aktuelles Video: Prolog Playthrough