Gears of War 4: Soundtrack veröffentlicht - 4Players.de

Wie Entwickler The Coalition und Sumthing Else Music Works bekanntgeben, ist der Soundtrack zu Gears of War 4 außerhalb Deutschlands bereits zum Download z.B. bei Amazon und iTunes sowie auf nicht näher genannten Streaming-Diensten verfügbar. In Kürze dürfte das Album demnach auch hierzulande erscheinen. Am 22. November soll zudem eine CD erscheinen - auf dem US-amerikanischen Amazon kann man das Album bereits vorbestellen.Geschrieben hat die Musik Ramin Djawadi, der u.a. für den Soundtrack der Fernsehserie Game of Thrones verantwortlich zeichnet. Auch Iron Man, Person of Interest, Pacific Rim und Prison Break finden sich im Portfolio des Komponisten. Wer sich mit Auszügen einen kurzen Eindruck von seiner Arbeit an Gears of War 4 verschaffen möchte, kann das u.a. auf der Webseite von Sumthing Else tun.